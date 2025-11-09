Segnala una notizia

Tirreno

Svolta Green

A Diamante la svolta green: la Polizia Locale arriva in bici elettrica

Sono state infatti ripristinate le e-bike in dotazione al corpo della Polizia Locale, uno strumento che torna a svolgere un ruolo importante nelle attività quotidiane

Pubblicato

7 ore fa

il

polizia-locale-diamante

DIAMANTE (CS) – Il Comune di Diamante compie un nuovo passo avanti verso una mobilità più sostenibile e attenta all’ambiente. Sono state infatti ripristinate le biciclette elettriche in dotazione al Corpo della Polizia Locale, uno strumento che torna a svolgere un ruolo importante nelle attività quotidiane degli agenti sul territorio.

L’iniziativa rientra pienamente nel nuovo Bici Plan promosso dall’amministrazione comunale: un progetto che punta a potenziare l’uso di mezzi ecologici negli spostamenti urbani, migliorando la qualità della vita e riducendo l’impatto ambientale.

L’uso delle e-bike da parte dei vigili urbani porta con sé numerosi vantaggi, sia dal punto di vista operativo che per la collettività:

  • Riduzione dei consumi di carburante, con conseguente risparmio economico per l’ente pubblico;

  • Diminuzione delle emissioni inquinanti e acustiche, contribuendo a rendere il centro cittadino più vivibile, pulito e silenzioso;

  • Maggiore vicinanza tra agenti e comunità, grazie a un mezzo che favorisce la presenza costante e diretta nelle strade, tra residenti, visitatori e turisti.

Si tratta di una scelta che racconta una visione chiara: trasformare la mobilità e i servizi di prossimità attraverso strumenti semplici ma altamente efficaci, in grado di rendere le attività della Polizia Locale più agili e sostenibili.

Diamante sceglie quindi di guardare avanti, investendo su un modello di sicurezza urbana più umano, responsabile e rispettoso dell’ambiente. Un messaggio forte che va nella direzione di una città sempre più accogliente, moderna e attenta alle esigenze dei suoi cittadini.

