A Cosenza oltre mille tra agenti e comandanti di polizia locale

COSENZA – Si è chiuso oggi a Cosenza il meeting nazionale della Polizia Locale e della Pubblica Amministrazione, un evento che ha registrato una partecipazione record. Il 22 e 23 ottobre, nello storico palazzo ex sede della Banca d’Italia, si sono svolti seminari, workshop e incontri associativi. Relatori e formatori provenienti da tutta Italia hanno affrontato i principali temi del settore: novità del Codice della Strada, Decreto Sicurezza, procedure per l’occupazione del suolo pubblico, sistema dei controlli e delle sanzioni sui rifiuti, videosorveglianza e tributi locali.

Premio POL25: riconoscimenti ai protagonisti della Polizia Locale

Il 22 ottobre si è svolta la cerimonia di conferimento del premio POL25 a personalità di spicco della Polizia Locale, del giornalismo e dell’associazionismo. Sono stati premiati i comandi di Foligno, Pergine Valsugana, Caltagirone e Taranto per il loro contributo al settore.

PolSchool: studenti protagonisti della sicurezza stradale

Grande spazio è stato riservato agli studenti. Il 23 ottobre, nella sala Pier Luigi Nervi, si è tenuto il progetto PolSchool, guidato dal Comandante di Polizia Locale Carmine Bucciero. Gli studenti della Scuola Misasi hanno partecipato attivamente con domande interessanti, stimolando riflessioni sul tema della sicurezza stradale. La dirigente scolastica Stefania Barrese ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare ragazze e ragazzi su questo tema cruciale.

Associazioni e aziende: confronto e innovazione

PolMeeting ha offerto anche uno spazio alle associazioni, che hanno potuto discutere le sfide quotidiane della categoria. Nell’area espositiva, agenti e comandanti hanno potuto conoscere novità tecnologiche e servizi innovativi presentati dalle principali aziende del settore. L’evento, organizzato dall’agenzia Lob&Partners con main sponsor Gruppo Imperium, ha avuto il patrocinio di Regione Calabria, Provincia e Comune di Cosenza e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Prossimo appuntamento: XIII edizione nel 2026

La prossima edizione di PolMeeting è prevista per il 2026, confermando l’impegno continuo nella formazione e nell’innovazione della Polizia Locale italiana.