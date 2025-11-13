A Cosenza ‘Dicembre di Risparmio’: Amaco lancia abbonamenti scontati sui bus

COSENZA – L’azienda di trasporto pubblico locale Amaco lancia un’iniziativa per il mese di dicembre: abbonamenti mensili scontati fino al 33% per favorire l’uso dei mezzi pubblici e alleggerire le spese di cittadini e studenti nel periodo natalizio. L’iniziativa, denominata “Dicembre di Risparmio”, prevede tariffe promozionali su abbonamenti ordinari e studenti, con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e ridurre il traffico urbano durante le festività.

Le nuove tariffe promozionali

Per tutto il mese di dicembre 2025 saranno applicate le seguenti riduzioni:

Abbonamento Mensile Ordinario: €35,00 anziché €49,50 → risparmio immediato di €14,50

Abbonamento Mensile Studenti: €30,00 anziché €44,60 → risparmio immediato di €14,60

Lo sconto massimo raggiunge il 33% sulla tariffa studenti e quasi il 29% su quella ordinaria.

Mobilità sostenibile e risparmio per tutti

“Con l’avvicinarsi delle festività e l’aumento del traffico, vogliamo offrire un’alternativa concreta ed economica. Lasciare l’auto a casa per tutto il mese di dicembre non è mai stato così conveniente,” dichiara AMACO in una nota ufficiale. L’azienda invita pendolari e studenti ad approfittare della promozione per viaggiare in modo sostenibile, economico e senza stress.

Come ottenere lo sconto

Gli abbonamenti scontati saranno disponibili a partire da lunedì 17 novembre 2025 presso il punto vendita AMACO di Piazza Mancini (Cosenza). La validità è dal 1° al 31 dicembre 2025.