A Corigliano Rossano la “Camminata tra gli olivi”, con un messaggio forte: “Coltiviamo la Pace”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – L’edizione 2025 lancia un messaggio dal forte valore simbolico: “Coltiviamo la Pace”, un invito a promuovere la cultura della solidarietà e del dialogo tra i popoli, partendo da uno degli elementi più identitari della nostra terra: l’olio extravergine d’oliva. L’evento rientra nella grande mobilitazione nazionale che culminerà nella significativa celebrazione dell’11 novembre presso il Parco della Pace di Hiroshima, in occasione dell’80° anniversario del disastro atomico. Grazie a questa importante iniziativa, l’olio EVO rappresenterà il filo verde che unisce le comunità italiane con il mondo intero, dall’Italia al Giappone, un ponte tra territori e culture nel segno della costruzione di una pace duratura e definitiva.

Camminata tra gli olivi

La città jonica del Cosentino è da sempre legata alla tradizione olivicola e alla valorizzazione delle sue cultivar autoctone. Qui la manifestazione prenderà il via alle ore 9:45 con il raduno dei partecipanti presso l’Azienda Agricola Bio F.lli Renzo, in contrada Amica – località Onda (Rossano). Dalle ore 10:00 avrà inizio la passeggiata tra gli olivi secolari dolci di Rossano e le cultivar minori, un percorso suggestivo tra natura, storia e sapori del territorio. Durante l’escursione si alterneranno racconti e testimonianze legate al mondo dell’olio e alla raccolta delle olive, a cura del Club Trekking Gruppo CAI Corigliano-Rossano, seguiti dall’incontro con i produttori locali per la degustazione dell’olio nuovo e una seduta di assaggio guidato. La giornata si concluderà con un momento conviviale curato dalla Condotta Slow Food Magna Grecia – Pollino.

Stasi «la pace si coltiva come la terra»

«Quest’anno la Camminata tra gli Olivi non sarà soltanto un evento di promozione culturale e ambientale, ma anche la testimonianza di un impegno concreto per la pace – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi, Coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Calabria –. Ringrazio le Amministrazioni comunali che hanno aderito e quanti si sono adoperati per organizzare questa giornata che unisce la scoperta del nostro paesaggio, attraverso trekking e degustazioni, ad un messaggio universale di speranza e di consapevolezza rispetto a ciò che accade nel mondo. La pace si coltiva, come la terra: con impegno, cura e comunità».

Argentino: «esempio virtuoso di turismo esperienziale»

Sulla stessa linea l’intervento dell’Assessore al Turismo, Costantino Argentino, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa in chiave di promozione territoriale: «La Camminata tra gli Olivi è un esempio virtuoso di turismo esperienziale che mette al centro il paesaggio, i prodotti identitari e la relazione tra persone e territorio. Partecipare come città a questa rete nazionale significa promuovere non solo l’olio e la nostra cultura contadina, ma anche un modello di sviluppo sostenibile e consapevole. Corigliano-Rossano – ha aggiunto l’Assessore – dispone di un patrimonio agricolo e naturalistico straordinario, e iniziative come questa contribuiscono a raccontarlo al meglio, unendo la dimensione turistica a quella educativa e valoriale».