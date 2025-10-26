A Castrolibero le Isole Ecologiche Interrate: per una città più sostenibile e attenta all’ambiente

CASTROLIBERO (CS) – Le Isole Ecologiche Interrate segnano un importante passo avanti. Lunedì mattina, 27 ottobre 2025, insieme ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Castrolibero, prenderà nuova vita il progetto per una città sempre più sostenibile, ordinata e attenta all’ambiente. A partire dal 3 novembre 2025, i cittadini potranno conferire i rifiuti esclusivamente con la tessera magnetica identificativa riservata agli intestatari della TARI, per garantire un utilizzo corretto e responsabile del servizio.

L’iniziativa vede protagonisti anche gli studenti, che attraverso momenti di sensibilizzazione contribuiranno a diffondere una nuova cultura della sostenibilità.

La consigliera con delega alle politiche ambientali, Annamaria Buono, ha sottolineato: “Le nuove isole, collocate in diversi punti del territorio comunale, rappresentano un sistema moderno ed efficiente per la raccolta differenziata e andranno a supporto del servizio, rendendolo più efficiente e decoroso. Esse si aggiungono alle altre già esistenti sul territorio che sono state interessate da una accurata azione di revamping per la loro rimessa in opera”.

Il Sindaco, Orlandino Greco, ha aggiunto: “Le nuove isole interrate non sono solo un intervento tecnico, ma un investimento sulla qualità della vita e sul futuro del nostro paese. Castrolibero continua a innovare con scelte che uniscono tecnologia, rispetto per l’ambiente e senso civico. È un segnale di fiducia e collaborazione che ci rende orgogliosi della nostra comunità”. Con questo progetto, Castrolibero conferma il proprio impegno per un futuro più verde e responsabile, dove ogni cittadino è parte attiva del cambiamento.