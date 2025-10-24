Segnala una notizia

A Camigliatello, il Campus Montagna su sport e inclusione nell'Autunno Silano

Sport e Inclusione

A Camigliatello, il Campus Montagna su sport e inclusione nell'Autunno Silano

Campus Montagna, è l’iniziativa organizzata dal Comitato Paralimpico Calabria in collaborazione con l’INAIL

CAMIGLIATELLO SILANO – Tutto è possibile, ovunque è possibile, anche in montagna.
Stiamo parlando delle attività sportive che possono essere svolte anche da persone diversamente abili.

Campus Montagna” è l’iniziativa presentata a Camigliatello nell’ambito dell’Autunno Silano, la seconda tappa, per l’esattezza, organizzata dal Comitato Paralimpico Calabria in collaborazione con l’INAIL.

Una tre giorni di sport, cultura e promozione di un territorio ad alta vocazione turistica.

Un’iniziativa dalla quale emerge anche come questo segmento del comparto turistico, quello delle persone con disabilità, possa rappresentare un indotto importante per l’economia di una località a vocazione turistica.

 

