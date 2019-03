Nuvole di drago, rischio allergia. Ritirata una marca dal mercato italiano

Effettuato un richiamo su una marca delle famose nuvole fritte, la Prawn Cracker, realizzate con farina di tapioca e frutti di mare

.

Il Ministero della salute ha effettuato il richiamo su una specifica marca delle note nuvole di drago, il popolare antipasto del Sudest asiatico a base di sfogliatine fritte realizzate con farina di tapioca e frutti di mare misti in vendita nei ristoranti ma anche in alcuni market. Quello più comunemente utilizzato in Italia è con i gamberi. Le nuvole di drago si ottengono dalla macinazione di pesce, gamberi, calamari o vegetali in una massa mescolata con sago e poi fritta.

Il Ministero della Salute ha effettuato il richiamo alimentare per la marca Prawn Cracker di nuvole di drago, prodotto dalla Dalian New Century Huihong Trading Co. LTD, con sede a Dalian in Cina. Il prodotto non può essere commercializzato perché nell’alimento c’è una sospetta presenta di allergenici ai crostacei, non indicata in etichetta. Il Ministero della salute, con una pubblicazione, fa sapere che le istruzioni sull’utilizzo e sulla conservazione non sono riportate in lingua italiana e il prodotto presenta pericoloso solo per i soggetti allergici ai crostacei. Le confezioni posso essere riconsegnate al punto vendita.