Cosmetici e biocidi, nuove tariffe per il rilascio di certificati di libera vendita. Elenco

Approvato dal Ministro della Salute e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto di gennaio sugli importi con le relative tariffe per il rilascio di certificati di libera vendita di cosmetici e presidi medico chirurgici

.

ROMA – Il Decreto del Ministro della Salute del 16 gennaio 2019 “Individuazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le tariffe previste dal decreto ministeriale del 16 gennaio 2019 si applicheranno ai procedimenti di rilascio di certificati di libera vendita in materia di cosmetici e presidi medico chirurgici ed ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni in materia di presidi medico chirurgici le cui istanze siano pervenute dal 4 aprile 2019. Qualora per istanze pervenute al ministero della Salute dal 4 aprile 2019, o spedite anteriormente, sia stata pagata la tariffa prevista dalla normativa previgente, occorrerà procedere all’integrazione del pagamento.

Ecco tutte le nuove tariffe

+---------------------------------------+-----------------------+ | PRESIDI MEDICO CHIRURGICI | +---------------------------------------+-----------------------+ |TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO |IMPORTO DOVUTO | +---------------------------------------+-----------------------+ |Accertamenti conseguenti alla domanda | | |diretta ad ottenere l'autorizzazione a | | |produrre presidi medico chirurgici |Euro 3.801,00 | +---------------------------------------+-----------------------+ |Accertamenti conseguenti alla domanda | | |diretta ad ottenere una modifica | | |dell'autorizzazione a produrre presidi | | |medico chirurgici attinente l'officina | | |di produzione |Euro 1.900,50 | +---------------------------------------+-----------------------+ |Accertamenti conseguenti alla domanda | | |diretta ad ottenere una modifica | | |dell'autorizzazione a produrre presidi | | |medico chirurgici, non concernente | | |l'officina di produzione e non | | |attinente esclusivamente alla sede | | |legale |Euro 380,10 | +---------------------------------------+-----------------------+ |Accertamenti conseguenti alla domanda | | |diretta ad ottenere una modifica | | |dell'autorizzazione a produrre presidi | | |medico chirurgici, attinente | | |esclusivamente alla sede legale |Euro 0 | +---------------------------------------+-----------------------+ |Accertamenti conseguenti alla domanda | | |diretta ad ottenere l'autorizzazione a | | |mettere in commercio un presidio medico| | |chirurgico |Euro 1.520,40 | +---------------------------------------+-----------------------+ |Accertamenti conseguenti alla domanda | | |diretta ad ottenere un'integrazione o | | |modifica dell'autorizzazione a mettere | | |in commercio un presidio medico | | |chirurgico, con riferimento ad ogni | | |integrazione o modifica non imposta dal| | |Ministero della salute attinente alla | | |composizione o alle caratteristiche | | |tecniche sostanziali o alla |Euro 380,10 per | |denominazione del presidio o |presidio medico | |all'officina in cui esso e' prodotto |chirurgico | +---------------------------------------+-----------------------+ |Accertamenti conseguenti alla domanda | | |diretta ad ottenere un'integrazione o | | |modifica dell'autorizzazione a mettere | | |in commercio un presidio medico | | |chirurgico, con riferimento ad ogni | | |modifica concernente la ragione, la | | |denominazione sociale, la partita iva, | | |il codice fiscale o l'indirizzo della | | |società titolare dell'autorizzazione | | |all'immissione in commercio, anche a |Euro 380,10 per il | |seguito di trasferimento della |complesso dei presidi | |proprietà del/dei presidio/presidi |medico chirurgici | |medico chirurgico/i |interessati | +---------------------------------------+-----------------------+ |Accertamenti conseguenti alla domanda | | |diretta ad ottenere un'integrazione o | | |modifica dell'autorizzazione a mettere | | |in commercio un presidio medico | | |chirurgico, con riferimento ad ogni | | |modifica concernente la ragione sociale| | |o la denominazione sociale della | | |società che rappresenta in Italia la |Euro 380,10 per il | |società estera titolare |complesso dei presidi | |dell'autorizzazione all'immissione in |medico chirurgici | |commercio |interessati | +---------------------------------------+-----------------------+ |Rilascio certificato di "libera | | |vendita" |Euro 94,30 | +---------------------------------------+-----------------------+ | PRODOTTI STUPEFACENTI | +---------------------------------------+-----------------------+ | TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO | IMPORTO DOVUTO | +---------------------------------------+-----------------------+ |Accertamenti conseguenti alla domanda | | |diretta ad ottenere l'autorizzazione | | |alla coltivazione o alla fabbricazione | | |o all'impiego o al commercio di | | |sostanze stupefacenti o psicotrope o | | |l'autorizzazione al commercio delle | | |preparazioni che contengono le predette| | |sostanze |Euro 228,10 | +---------------------------------------+-----------------------+ |Rilascio di permesso di importazione o | | |di esportazione di sostanze | | |stupefacenti e psicotrope o di | | |preparazioni che le contengono |Euro 22,80 | +---------------------------------------+-----------------------+ |Vidimazione annuale registro | | |stupefacenti |Euro 19,00 | +---------------------------------------+-----------------------+ | COSMETICI | +---------------------------------------+-----------------------+ |TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO |IMPORTO DOVUTO | +---------------------------------------+-----------------------+ |Rilascio certificato di "libera | | |vendita" |Euro 94,30 | +---------------------------------------+-----------------------+ | DISPOSITIVI MEDICI | +---------------------------------------+-----------------------+ | TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO |IMPORTO DOVUTO | +---------------------------------------+-----------------------+ |Rilascio certificato di "libera | | |vendita" |Euro 94,30 | +---------------------------------------+-----------------------+ | DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO | +---------------------------------------+-----------------------+ | TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO |IMPORTO DOVUTO | +---------------------------------------+-----------------------+ |Accertamenti conseguenti alla domanda | | |di autorizzazione ad importare o | | |esportare plasma o derivati destinati | | |alla produzione di dispositivi medici | | |diagnostici in vitro |Euro 76,10 | +---------------------------------------+-----------------------+ |Rilascio certificato di "libera | | |vendita" |Euro 94,30 | +---------------------------------------+-----------------------+ | INDAGINI CLINICHE | +---------------------------------------+-----------------------+ | TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO | IMPORTO DOVUTO | +---------------------------------------+-----------------------+ |Autorizzazione per lo svolgimento delle| | |indagini cliniche ai sensi dell'art. 14| | |del decreto legislativo 24 febbraio | | |1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto |Euro 2.229,60 | |legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 | | +---------------------------------------+-----------------------+ | PUBBLICITÀ SANITARIA | +---------------------------------------+-----------------------+ | TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO | IMPORTO DOVUTO | +---------------------------------------+-----------------------+ |Pubblicità sanitaria. Accertamenti | | |conseguenti alla domanda diretta ad | | |ottenere una licenza per la pubblicità | | |al pubblico di medicinali, dispositivi | | |medici, dispositivi medico?diagnostici | | |in vitro, presidi medico chirurgici o | | |di mezzi per la prevenzione e cura | | |delle malattie. |Euro 380,10 | |La tariffa va corrisposta per ciascun | | |testo, per ciascun prodotto e per | | |ciascun mezzo di diffusione. | | +---------------------------------------+-----------------------+ |Tariffa ridotta per ipotesi di | | |pubblicità di medicinale per uso umano| | |prevista dall'articolo 118, comma 6, | | |lettera b) e c) del decreto legislativo| | |24 aprile 2006, n. 219 |Euro 152,00 | +---------------------------------------+-----------------------+ 2. La tariffa per il rilascio della copia conforme di un documento esistente agli atti della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico e' determinata in Euro 94,30. 3. Il pagamento relativo alle istanze di cui ai procedimenti indicati al comma 1 si effettua mediante versamento secondo le modalità indicate dalla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Nelle ipotesi di procedimento ad istanza di parte, il Ministero della salute avvia le attività indicate all'art. 1 previa verifica dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento all'atto della richiesta.