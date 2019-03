Claudio Baglioni tour 2019: annullato il concerto di stasera a Reggio Calabria

Dopo il successo della prima serata, il cantautore romano avrebbe dovuto esibirsi nuovamente questa sera al Palasport di Reggio Calabria. Ma a seguito di una fastidiosa laringo-faringite, è stato annullato il concerto di questa sera. Come farsi rimborsare

REGGIO CALABRIA¬† – A darne notizia la¬†Friends¬†&¬†Partners¬†con un comunicato stampa “dopo il grande successo della prima data di ieri sera, marted√¨ 26 marzo,¬†al Palasport di Reggio Calabria che l‚Äôha visto esibirsi davanti a pi√Ļ di 7.000 persone registrando il tutto esaurito,¬†Claudio Baglioni ha avvertito gi√† ieri sera una laringo-faringite, confermata questa mattina dallo specialista che lo ha visitato, che gli rende impossibile salire questa sera nuovamente sul palco per il secondo appuntamento calabrese di ‚ÄúAl Centro‚ÄĚ. Per questo¬†la data prevista per oggi, mercoled√¨ 27 marzo, al palasport di Reggio Calabria √® quindi annullata. il calendario del tour, che proseguir√† fino al¬†‚Ä™26 aprile, non permette, purtroppo, il recupero della data di questa sera.¬†Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per questa sera hanno la possibilit√† di assistere a un qualsiasi concerto di ‚ÄúAl Centro‚ÄĚ, che si chiuder√†¬†il 26 aprile¬†con l‚Äôultima data prevista al Nelson Mandela Forum¬†di FIrenze. Per info e modalit√†:¬†servizioclienti@friendsandpartners.it

Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati, queste le diverse modalità:

‚Äď Per il rimborso dei biglietti acquistati¬†presso un punto vendita¬†√® possibile rivolgersi al punto vendita dove √® stato acquistato il biglietto¬†entro e non oltre¬†il 5 aprile 2019.

‚Äď Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalit√†¬†‚Äėritiro presso il luogo dell‚Äôevento‚Äė, √® possibile scrivere all‚Äôindirizzo email:¬†ecomm.customerservice@ticketone.it¬†entro e non oltre¬†il 5 aprile 2019.

‚Äď Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalit√†¬†‚Äėspedizione tramite corriere espresso‚Äė, √® possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,¬†entro e non oltre¬†il 5 aprile 2019¬†(far√† fede la data del timbro postale) all‚Äôindirizzo: TicketOne S.p.A. ‚ÄstVia Vittor Pisani 19 ‚Äď 20124 Milano¬†(C.a. Divisione Commercio Elettronico).