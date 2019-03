Dieta Plank, il menu settimanale originale e modificato per perdere 9 kg in 15 giorni

Dieta Plank: una dieta lampo molto restrittiva e altamente proteica. Dura 15 giorni e accelera il metabolismo per bruciare pi√Ļ grassi. Attenendosi scrupolosamente alle sue indicazioni si possono perdere fino a¬†9 chili in 15 giorni

.

Con l’arrivo della primavera e l’approssimarsi della stagione estiva arriva l’incubo di milioni di persone: ritornare in forma dopo i bagordi dell’inverno. Imparare a mangiare bene, seguire un regime alimentare corretto e fare tanto sport sono le indicazioni di dietologi e nutrizionisti. Per i pi√Ļ pigri e per chi ha la necessit√† di perdere subito peso ci sono diverse diete. Tra le pi√Ļ gettonate c’√® la dieta fasting¬†per perdere dai 3 ai 5 kg al mese anche senza fare sport con il digiuno a intermittenza.Una dieta tornata in auge anche in Italia quest’anno √® quella che arriva direttamente dagli Stati Uniti e che ha spopolato tra milioni di americani: la¬†dieta Plank.

Come funziona e cos’√® la dieta Plank

Si tratta di una dieta cosiddetta lampo, iperproteica¬†e ideata da Max Planck. Si tratta di un regime alimentare molto restrittivo ma che seguito correttamente, consente una perdita di peso pari a ben 9 Kg in sole due settimane. Non tutti per√≤ riescono a seguire il regime impostato dalla Dieta Plank originale, per questo motivo che √® nata la¬†dieta Plank modificata.¬†Il rendimento,¬†ovviamente, dipende anche dal punto di partenza ed i risultati sono direttamente proporzionali al grado di ‚Äúsovrappeso‚ÄĚ iniziale. Il funzionamento della dieta Plank √® apparentemente semplice e basilare: attraverso un¬†regime alimentare sbilanciato e iperproteico,¬†consente di¬†perdere 9 kg in due settimane¬†e di¬†mantenere il peso raggiunto al termine dei 14 giorni per almeno tre anni, senza ulteriore diete o sacrifici, in virt√Ļ di un cambiamento generale del vostro metabolismo.

Va sottolineato che a causa del regime iperproteico molto sbilanciato questa dieta lampo è assolutamente sconsigliata a donne in gravidanza, diabetici, soggetti con colesterolo alto, cardiopatici, chi soffre di malattie renali e anemia.

Bere molta acqua, no a zuccheri

Quando si segue la dieta √® fondamentale bere¬†2 litri di acqua al giorno¬†ed evitare categoricamente¬†alcool, bevande gassate e la birra, mentre¬†√® consentita solo l‚Äôacqua naturale. Durante la dieta √® vietato assolutamente anche l’uso di zucchero (saccarina e simili).¬†Abolizione completa di carboidrati e cereali (usati invece nella dieta del riso) come pane e pasta con consumo di frutta limitato ad una sola porzione alla settimana. i.

Dieta Plank: il menu originale

Ecco il menu originale della Dieta Plank da seguire per una settimana e che ovviamente andrà ripetuto anche nella settimana successiva. La caratteristica della Plank è che gli alimenti non vanno pesati, quindi nessuna restrizione alla quantità, ovviamente senza esagerare

Lunedì

Colazione: caffé senza zucchero in quantità desiderata

Pranzo: due uova sode con spinaci poco salati

Cena: una grande bistecca o tre fette di arrosto accompagnata da insalata verde e sedano

Martedì

Colazione: caffè senza zucchero ed un panino piccolo

Pranzo: bistecca grande, insalata e frutta a scelta

Cena: Prosciutto cotto in quantità desiderata

Mercoledì

Colazione: caffè senza zucchero ed un panino piccolo

Pranzo: due uova sode, insalata e pomodori

Cena: prosciutto cotto e contorno di insalata

Giovedì

Colazione: caffè senza zucchero e un panino piccolo

Pranzo: un uovo sodo, carote (crude o bollite), formaggio svizzero

Cena: frutta a scelta e yogurt magro

Venerdì

Colazione: caffè senza zucchero e carote condite con limone

Pranzo: pesce al vapore e pomodori

Cena: bistecca con contorno di insalata

Sabato

Colazione: caffè senza zucchero e un panino piccolo

Pranzo: pollo alla griglia

Cena: due uova sode e contorno di carote

Domenica

Colazione: tè con succo di limone

Pranzo: bistecca alla griglia e frutta a piacere

Cena: pasto a piacere

Dieta Plank: il menu modificato

Trattandosi come detto di un regime dietetico molto restrittivo, sono stati studiati e provati alcuni cambiamenti che possono rendere la dieta meno dura da seguire.¬†La mattina se proprio non riuscite a mangiare il panino previsto, potete sostituirlo con tre fette biscottate.¬†A pranzo o a cena, dipende dalle giornate, non predilige le uova sode pu√≤ cucinarle in un altro modo: l‚Äôunica accortezza deve essere quella di non utilizzare l‚Äôolio, dunque niente¬†uova¬†fritte.¬†Il formaggio previsto il quarto giorno di dieta, si pu√≤ sostituire con altri tipi di formaggi magri, come quelli spalmabili.¬†L‚Äôunica inversione tra¬†pranzo e cena¬†√® concessa la domenica, dove in un pasto √® possibile mangiare ci√≤ che pi√Ļ si desidera.