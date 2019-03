Obbligo pneumatici invernali 2019: quando finisce il provvedimento e cambio gomme

Il cambio degli pneumatici invernali, attivi dal 15 novembre dello scorso anno su strade ed autostrade esposte a rischio neve e ghiaccio, potrà avvenire dopo il 15 Aprile 2019

Con l’arrivo della primavera arriva lo stop al provvedimento che riguardava i tratti della rete stradale e autostradale maggiormente a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Istituito il 15 novembre 2018, l’obbligo degli pneumatici invernali resterà comunque in vigore fino in lunedì 15 aprile e salvo ulteriori estensioni temporali, dovute alle caratteristiche climatiche della zona. In caso di neve o tratti ghiacciati, infatti, serviranno ancora le catene a bordo o pneumatici invernali montati sulle strade statali maggiormente esposte e su alcuni tratti autostradali. Poi, per gli automobilisti ci sarà un obbligo in meno, con l’azzeramento del rischio di poter incorrere in qualche sanzione nel caso venissero sorpresi sprovvisti degli appositi accessori prescritti dalle autorità .

Nel dettaglio tutti i tratti calabresi in cui non sarà più operativo il provvedimento

PROVINCIA DI COSENZA

– Autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincolo di Padula Buonabitacolo (km 103,800), in provincia di Salerno, fino allo svincolo di Frascineto (km 194,00) in provincia di Cosenza su entrambe le carreggiate

– Autostrada A2 del Mediterraneo dallo svincolo di Cosenza Sud (Km 259,000) allo svincolo di Altilia-Grimaldi (Km 285,800) in provincia di Cosenza su entrambe le carreggiate

– Strada Statale 107 ‘Silana Crotonese’ dallo svincolo di Paola (Km 0,000) fino allo svincolo di Crotone (km 137, 300)

– Nuova Strada ANAS ‘406 Fago del Soldato’ dal Km 0,000 al Km 0,860

– Nuova Strada ANAS ‘407 Redipiano’ dal Km 0,000 al Km 0,700

– Strada Statale 283 ‘Delle Terme Luigiane’ dallo svincolo di Guardia Piemontese (Km 0,000) allo svincolo di Fagnano Castello (Km 18,000)

– Strada Statale 179 ‘Del Lago Ampollino’ dallo svincolo di Spineto(Km 0,000) allo svincolo di Bocca di Piazza (Km 5,800)

– Strada Statale 177 ‘Silana di Rossano’ dallo svincolo di Camigliatello (Km 0,000) allo svincolo di Cropalati (Km 59,735)

– Strada Statale 481 ‘della Valle del Ferro’ dallo svincolo di Oriolo (Km 27,000) allo svincolo di

Oriolo/Castroregio (Km 31,000).

– Strada Statale 616 ‘Di Pedivigliano’ dallo svincolo di Colosimi Martirano (Km 0,000) allo svincolo autostradale della A2 Altilia-Grimaldi (Km 17,000)

– Strada Statale 660 ‘Di Acri’ dal Km 0,000 (Luzzi) al Km 43,400 (Acri)

– Strada Statale 616 ‘DIR di Pedivigliano (già  nuova strada ANAS 185 di Medio Savuto asta di raccordo) dal Km 0,000 al Km 3,049

– Strada Statale 108/Bis ‘Silana di Cariati’ dallo svincolo di Colosimi (Km 0,000) allo svincolo località Cuturelle (Km 55,200)

PROVINCIA DI CATANZARO – REGGIO CALABRIA – VIBO VALENTIA

– Strada Statale 109 ‘Della Sila Piccola’ dallo svincolo di Cafarda (Km 68,200) allo svincolo di Taverna (Km 82,340) in provincia di Catanzaro

– Strada Statale ‘109 BIS’ dallo svincolo di Cafarda (Km 0,000) allo svincolo di Pentone (Km 12,000) in provincia di Catanzaro

– Strada Statale 179/DIR ‘Del lago Ampollino’ dallo bivio di Spineto (Km 0,000) allo svincolo di Albi (Km 27,460) in provincia di Catanzaro

– Strada Statale 182 ‘Delle Serre Calabre’ dallo svincolo di Sorianello (Km 43,000) allo svincolo di Chiaravalle (Km 73,000) in provincia di Catanzaro

– Strada Statale 713′ Trasversale delle Serre’ dallo svincolo di Vazzano (km 6,615) allo svincolo di Gagliato (Km 37,100) in provincia di Catanzaro

– Strada Statale ‘713 DIR’ dal km 0,000 allo svincolo di Serra San Bruno (Km 6,864) in provincia di Vibo Valentia

– Strada Statale ‘713 DIR/A Raccordo per Serra San Bruno’ dal km 0,000 al km 0,536 (Serra San Bruno) in provincia di Vibo Valentia

Strada Statale 682 ‘Jonio-Tirreno’ dallo svincolo di Mammola (Km 10,950) allo svincolo di Polistena (Km 27,000) in provincia di Reggio Calabria