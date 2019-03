La dieta del riso per appiattire la pancia. Funziona: perdi 5 chili in soli 9 giorni

Grazie alle sue proprietà snellenti e depurative, il riso è un alimento facilmente digeribile, ricco di fibre che sazia a lungo. Sapevi che lo puoi usare nella dieta per  perdere velocemente peso? Fino a 5 kg in soli 9 giorni

Sono tantissime le diete abbinate a specifici alimenti che promettono di perdere peso in modo veloce e sicuro. La dieta del limone è una di quelle che nell’ultimo anno sta avendo particolare successo. Ma c’è un alimento, più precisamente un cereale, che promette di perdere peso in modo ancora più veloce: il riso. Le sue origini non sono certe, ma si ritiene che le varietà più antiche siano comparse oltre quindicimila anni fa lungo le pendici dell’Himalaya L’unica cosa che sappiamo per certo sulle origini di questo alimento è che è nato in Cina intorno al VI millennio A.C. ed oggi costituisce il cibo principale per circa la metà della popolazione mondiale e viene coltivato in quasi tutti i paesi del mondo. Sono almeno 15 le varietà di riso in commercio, anche se sugli scaffali dei negozi le varietà più comuni sono quelle arborio, basmati. carnaroli, ribe, roma e venere. Il riso bianco, il più comune. è caratterizzato da un contenuto in carboidrati pari circa al 78%, in proteine al 7% circa e in lipidi per circa lo 0,6%. Fra tutti i cereali il riso è l’alimento più completo: 100 g forniscono circa 330 chilocalorie con un notevole contenuto di fibra e vitamine, oltre a vari sali minerali. La sua digeribilità è superiore a quella degli altri cereali, tanto da essere assimilato in 60/100 minuti. Contiene acidi grassi essenziali: acido linoleico fra il 29-42%, e acido linolenico fra 0,8-1%. Ha un rapporto sodio/potassio di 5 mg di sodio ogni 100 di riso, e 9 mg di potassio. Il riso è privo di glutine e quindi è un alimento prezioso ed utile nelle diete di soggetti celiaci e con allergie alimentari.

Le proprietà depurative

Il riso ha anche un altro indubbio vantaggio: oltre a contenere poche calorie, sazia molto velocemente. Le sue proprietà benefiche ne fanno un alimento perfetto per la dieta non solo per perdere velocemente peso ma anche per depurare l’organismo grazie alle sue proprietà  disintossicante e alle facoltà rigeneranti. Inoltre è privo di glutine e le sue proteine sono povere di tossine, proprio per questo costituisce un alimento perfetto. Il riso integrale è ricco di fibre e favorisce le funzionalità digestive. Quello bianco, invece, è ricco di amido ed è un efficacissimo metodo contro la diarrea. Non esistono solo queste tipologie di riso, infatti è ormai molto diffuso anche il riso rosso e quello nero, meglio detto riso Venere: questi due tipi di riso sono molto efficaci contro l’ipertensione e per la cura di patologie del sangue, essi infatti regolano la pressione e riducono il colesterolo. La percentuale bassa inoltre di sodio contenuta nel riso fa sì che esso costituisca un valido aiuto per la diuresi, è drenante e in particolare in abbinamento ad altri che vedremo è potente contro la ritenzione idrica. In sostanza quindi il riso ha capacità da un lato snellenti e dall’altro depurative.

Perfetto per dimagrire velocemente

Il riso, dunque, si dimostra un vero asso nella manica per dimagrire senza troppa fatica perché sazia e si presta a infinite combinazioni. Come la dieta chetogenica dei 21 giorni anche quella del riso promettere di perdere peso velocemente e in poco tempo. Per le amanti dei sapori semplici, l’alternativa al risotto è il riso bollito, ancora più leggero e digeribile, che può essere condito solo con un filo d’olio, con le erbe aromatiche o con una salsina realizzata mescolando un po’ di olio, yogurt e qualche goccia di limone. La dieta del riso funziona ed è molto diffusa perché permette di perdere peso in maniera veloce ed evidente. Ma attenzione a non limitarsi a un pasto costituito solo con riso in bianco: questo cereale, infatti, un alto indice glicemico che, oltre a non essere l’ideale per chi vuole perdere qualche chilo, tende a scatenare un forte appetito poche ore dal consumo per effetto dell’insulina. Per questo va sempre accompagnato da un alimento proteico come carne, pesce e formaggio.

A differenza della dieta del riso tradizionale che sfrutta le proprietà benefiche del cereale tra cui la stimolazione della diuresi e l’alto potere saziante, questa variante da 9 giorni riesce nella sua promessa di far perdere peso perchè è un regime alimentare tanto sbilanciato quanto restrittivo che non elimina la massa grassa ma soltanto i liquidi in eccesso.

Il menu tipo

A colazione: 2 gallette di riso con 2 cucchiaini di marmellata light e una tazza di tè verde, 1 frullato con 200ml di latte di riso e 150g di frutta a piacere, bicchiere di latte parzialmente scremato

Pranzo: una porzione di insalata di riso, 60g di formaggio light come la ricotta o il caprino.

Cena: 200g di vellutata di zucca, 200g di finocchi crudi, 70g di sogliola ai ferri, 2 gallette di riso.

Spuntino mattutino e pomeridiano sempre obbligatori con frutta e yogurt a piacimento.

Dieta del riso: il menu dei 7 giorni

LUNEDÌ:

Colazione: un, due fette biscottate con marmellata, un caffè senza zucchero

Spuntino: un frutto di stagione o yogurt greco

Pranzo: 70 gr di riso, 1 zucchina bollita, 100 gr di petto di pollo e insalata

Spuntino pomeridiano: yogurt greco o un frutto

Cena: 200 gr di merluzzo, rape bollite, 3 gallette di riso

MARTEDÌ

Colazione: un bicchiere di latte scremato, 2 biscotti integrali o un frutto a piacere

Spuntino: un frutto o un panino integrale da 50 gr con 100 gr di bresaola

Pranzo: 150 gr di petto di pollo, insalata mista e broccoli bolliti

Spuntino pomeridiano: yogurt greco mischiato con un frutto tagliato a pezzi

Cena: 60 gr di riso, 100 gr di salmone alla piastra e rape bollite

MERCOLEDÌ

Colazione: 1 bicchiere di latte di riso e due gallette di riso con due cucchiaini di marmellata di pesche, oppure un caffè d’orzo e tre biscotti di riso, oppure un tè ed uno yogurt magro con 4 cucchiai di riso soffiato.

Spuntino: 1 frutto fresco di stagione.

Pranzo: 50 g di risotto alla zucca insaporito con due cucchiaini di parmigiano grattugiato, melanzane e zucchine grigliate, un frutto

Cena: 250 g di gamberi sgusciati al vapore con 40 g di riso basmati, insalata mista a piacere.

GIOVEDÌ

Colazione: un bicchiere di latte o yogurt greco

Spuntino: un frutto di stagione

Pranzo: 80 gr di riso, 150 gr di petto di tacchino e verdura a piacere

Spuntino pomeridiano: panino integrale da 50 gr con 100 gr di bresaola o fesa di tacchino

Cena: un’orata da 150 gr, 3 gallette di riso o di mais e insalata mista

VENERDÌ:

Colazione: 1 bicchiere di latte di riso e due gallette di riso con due cucchiaini di marmellata di pesche, oppure un caffè d’orzo e tre biscotti di riso, oppure un tè ed uno yogurt magro con 4 cucchiai di riso soffiato.

Spuntino: 1 frutto fresco di stagione.

Pranzo: 20 g di riso con 30 g di riso bianco condito con pomodori freschi, origano e un cucchiaino di granella di mandorle, insalata mista a volontà .

Cena: 50 g di riso integrale in insalata con due uova sode e verdure saltate a volontà .

SABATO

Colazione: un bicchiere di latte, due fette biscottate con marmellata

Spuntino: yogurt greco

Pranzo: 80 gr di riso con spinaci bolliti e 150 gr di merluzzo

Spuntino pomeridiano: barretta ai cereali

Cena: 60 gr di ricotta, 60 gr di riso integrale e insalata a volontÃ

DOMENICA

Colazione: barretta ai cereali con un bicchiere di latte o un frutto

Spuntino: frutto di stagione

Pranzo: 80 gr di riso, 150 gr di petto di tacchino e broccoli bolliti

Spuntino pomeridiano: yogurt greco con un frutto

Cena: 150 gr di merluzzo, 60 gr di riso bianco o di mais e spinaci bolliti