Concorso navigator Anpal: saranno 3.000 e con contratto co.co.co

ROMA –¬† Arriva l’accordo tra il governo e le Regioni¬†sulle nuove figure tecniche previste dal reddito di cittadinanza¬†e l’assunzione di 3mila navigator che saranno¬†contrattualizzati con cotratti co.co.co¬†dall’Agenzia nazionale per le¬†politiche attive del lavoro’ (Anpal), dopo una procedura di¬†selezione. Questi ultimi saranno utilizzati in una fase¬†transitoria emergenziale per dare supporto e assistenza¬†al’interno dei centri per l’impiego. I navigator saranno¬†assistenti tecnici e si occuperanno di dare un aiuto tecnico¬†operativo alle regioni che lo chiederanno e che potranno¬†decidere autonomamente se utilizzare queste figure in ‘front’ o¬†‘back office’. Nell’ambito dell’accordo √® inoltre arrivato l’ok¬†alle 4mila assunzioni, previste dalla legge di bilancio, da¬†parte delle Regioni nei centri per l’impiego, attraverso¬†concorsi su base regionale.

Dal 2021 sono inoltre previste¬†ulteriori 6mila assunzioni dalle Regioni oltre alla¬†stabilizzazione di 1600 unit√†. Entro 30 giorni dall’ok al¬†decreto, il piano sar√† operativo.