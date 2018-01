Anzianotti Nuoto Master, weekend “d’oro” in Puglia al quarto Trofeo “Gaia Cresce”

Un weekend intenso quello della Anzianotti Nuoto Master che tra allenamenti straordinari e competizioni ha ottenuto anche stavolta numerose soddisfazioni.

COSENZA – Ad aprire il fine settimana impegnativo, lo stage di perfezionamento della squadra incentrato su tuffi e virate. I coach Giovanni Mazzuca e Jonathan Real Hernandez, per più di due ore, hanno lavorato con gli atleti al fine di migliorare le loro performance agonistiche, anche in vista della gara di domenica. Subito dopo lo stage, ai nuotatori sono state consegnate le divise ufficiali della squadra, realizzate grazie ad alcune importanti aziende calabresi che hanno creduto in questo progetto e lo sostengono con il loro contributo.

Un’occasione da festeggiare con un aperitivo che ha visto brindare gli atleti e gli amici della squadra al Quinto Cafè di Rende; un brindisi che è stato sicuramente di buon auspicio visti i notevoli risultati raggiunti dalla Anzianotti Nuoto Master nella gara del giorno successivo. Domenica mattina infatti, i nuotatori sono partiti alla volta di Conversano per partecipare al quarto Trofeo “Gaia Cresce” nella cittadina in provincia di Bari.

Trentotto le società che hanno preso parte al torneo con circa 600 concorrenti provenienti da tutto il sud Italia. Anche stavolta gli anzianotti si sono distinti con ottime performance.

Tre le medaglie d’oro conquistate

Marco Allori nei 100 dorso, Rosario Caccuri Baffa nei 100 stile per la categoria m 55 ed Enza Rossi nei 100 stile. Due argenti invece per Giovanni Mazzuca, la prima nei 100 stile e la seconda nei 50 a farfalla. Anche Cristian Prete ha guadagnato un posto sul podio, con un bronzo nei 50 rana per la categoria m 45. A distinguersi nella gara domenicale anche altri atleti della Anzianotti Nuoto Master: Natalino Imbrogno ed Eugenio Ruffolo che hanno segnato ottimi tempi nei 50 stile; accanto a loro anche Gianni Costa che ha ottenuto 1500 punti gareggiando nei 100 stile e nei 50 a farfalla e Luciana Filomena che nonostante la buona performance iniziale, reduce da un infortunio non ha potuto concludere la gara. A presenziare alla competizione del Trofeo Gaia Cresce, anche una rappresentanza della Lacinia Nuoto di Crotone tra i quali il pluricampione Enzo Foglia.