Corigliano Calabro e la Sibaritide protagoniste a Sanremo 2018

Verranno esposte le nostre eccellenze locali, nel centro della città dei fiori

CORIGLIANO CALABRO (CS) – Nella prima decade del mese di febbraio (da domenica 4 a domenica 11), nella splendida cornice di Sanremo, in concomitanza con l’edizione 68^ del celebre Festival della Canzone Italiana, avranno luogo una serie di iniziative dedicate alle eccellenze della Calabria, in particolare di Corigliano e della Sibaritide. Chiunque (aziende, singoli cittadini, associazioni) può partecipare, al costo di un minimo contributo, con creazioni d’arte, prodotti tipici, testi di autori locali, sia direttamente con le rispettive specialità ma anche (come nel caso di società, attività commerciali, ecc.) a titolo di piccola sponsorizzazione. Le esposizioni delle eccellenze locali avverranno nel centro di Sanremo, dislocate sia in modo permanente che itinerante tra le hall di alcuni alberghi e di strutture ricettive, nonché presso associazioni del luogo, e saranno curate da un gruppo di giornalisti, blogger e operatori del mondo della comunicazione provenienti da diverse località, in collaborazione con realtà culturali sanremesi e comunità di calabresi ivi residenti. Tutti i momenti sono destinati ad avere un notevole riscontro mediatico, mediante comunicati stampa e servizi diffusi quotidianamente sui principali organi d’informazione (soprattutto della Calabria e della Liguria ma non solo), con grande ritorno d’immagine per le aziende presenti con i propri prodotti, ma la pubblicità sarà riservata anche a quanti aderiranno a solo titolo di sponsorizzazione per promuovere la città e il suo territorio. Partecipa anche tu!

Per informazioni scrivi a: lasibaritideasanremo@libero.it