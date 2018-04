Resy D’Andrea è la nuova presidentessa regionale Unicram, la Camera regionale arti e moda

La nomina è avvenuta a Catanzaro durante una cerimonia alla quale ha partecipato anche il presidente nazionale Unicram, il calabrese Giuseppe Emilio Bruzzese.

CATANZARO – L’Unicram, Camera regionale Arti e Moda, nata proprio in Calabria ed ora con visione e prospettiva nazionale, avendo aperto sedi in altre regioni come Puglia e Toscana, punta su bellezza, storia, moda e arte per un riscatto sociale dei territori. “Abbiamo scelto Resy D’Andrea-ha affermato Bruzzese- per il suo costante e lodevole impegno in tale settore negli ultimi anni, credo sia per lei un riconoscimento senz’altro meritato”.