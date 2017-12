Tonino Gentile migra nel partito di Berlusconi, ecco i politici calabresi che lo seguiranno

Totonomi di candidabili alle prossime elezioni politiche tra i ‘big’ da far scendere in campo anche il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto

COSENZA – Anche i consiglieri provinciali Mario Carmelo Bartucci e Ugo Gravina, rispettivamente consiglieri dei Comuni di Rende e Montalto Uffugo, scelgono di aderire alla linea del Senatore Antonio Gentile, aderendo a Forza Italia. E’ quanto fanno sapere gli ineressati, entrambi esponenti della lista Nuova Provincia. “Da questa decisione, assunta in modo collegiale dal gruppo seduto nell’assise del Palazzo del Governo di piazza XV Marzo – annunciano – scaturiranno tutte le azioni politiche consequenziali, in linea con quanto annunciato nelle ultime ore dal Senatore Antonio Gentile”.

“Quella del fraterno amico Antonio Gentile – dicono – e’ stata una scelta lucida e di coraggio, nata dal confronto con la gente, e che osa verso nuovi orizzonti politici che ci attendiamo assumano contorni decisi in vista delle prossime importanti sfide che attendono il Paese e maggiormente la Calabria. Senza dubbio – si legge – va dato merito e valore all’azione compiuta dal senatore che, dopo aver tentato in tutti i modi di ricucire e ricompattare la casa dei moderati, ha trovato il pieno sostegno di Forza Italia e particolarmente del presidente Silvio Berlusconi.



Che, a questo punto, ci attendiamo, lo voglia tra i ranghi del partito, consapevole dell’apporto in termini di valori, idee e consensi, che senza dubbio Gentile potra’ offrire nel Meridione. Questo anche con la fondata consapevolezza che Forza Italia in Calabria adesso, in una convergenza tra uomini leali e corretti, puo’ ambire a diventare la prima ed indiscussa forza politica. Dal canto nostro – concludono Bartucci e Gravina – gia’ a partire dalle prossime consultazioni politiche di domenica 4 marzo, daremo dimostrazione della nostra coerenza, garantendo pieno sostegno alle idee e ai programmi proposti da FI e soprattutto dal presidente Berlusconi”.

PINO GENTILE E GLI ALTRI CONSIGLIERI REGIONALI CHE MIGRERANNO A FORZA ITALIA

