Meteo Cosenza, weekend instabile ma meno freddo. Evoluzione: verso una Pasqua mite

Fine settimana dai connotati ancora invernali. Ma dopo il freddo, la pioggia e le copiose nevicate di ieri, le temperature inizieranno lentamente a salire. Domenica delle Palme nuova perturbazione atlantica. Evoluzione: il weekend pasquale potrebbe essere soleggiato e caldo

.

COSENZA – Da martedì siamo ufficialmente entrati in primavera. Ma della bella stagione, in questa settimana, si è visto ben poco. Tra le devastanti mareggiate di mercoledì sul tirreno cosentino e catanzarese, il freddo artico con le piogge e le copiose nevicate di ieri (quasi 20 cm a Lorica, 15 a Camigliatello, 40/50 cm sulle vette più alte), è stata una settimana tipicamente invernale e che si chiuderà con poche sostanziali novità se non un leggero aumento delle temperature a partire da domenica che poi si farà più consistente nella prossima settimana.

Nel frattempo il vortice ciclonico responsabile del maltempo di ieri, che ha avuto anche il contributo di aria fredda dai Balcani, si è allontanato verso l’Egeo anche se rimane instabilità abbastanza diffusa. Localmente abbiamo avuto ancora oggi dei piovaschi e delle deboli nevicate al di sopra dei 900 metri di quota. Le temperature, diffusamente sotto la media del periodo, inizieranno però lentamente a salire solo domani quando avremo anche un temporaneo miglioramento in un contesto ancora instabile.

Per QuiCosenza le previsioni meteo per il weekend e la prossima settimana a cura del Colonnello Mario Giuliacci

Domenica delle Palme con il maltempo: nuove piogge e neve in montagna

Domenica, infatti, assisteremo ad nuovo peggioramento causato da una perturbazione atlantica in arrivo dalla Sardegna in movimento verso est. Sono attesi fenomeni anche di forte intensità su tutto il cosentino e che dovrebbero durare per tutta la giornata esaurendosi nella mattina di lunedì. Pioggia e qualche temporale in pianura, ancora neve in montagna. I fiocchi bianchi cadranno inizialmente a quote attorno agli 900 metri nelle mattinata per poi salire ed attestarsi attorno ai 1.000/1.200 metri a causa del rialzo delle temperature.

Tendenza meteo Pasqua: potrebbe davvero essere mite

La prossima settimana l’alta pressione inizierà a farsi strada con più decisione verso il Mediterraneo, il tempo da martedì volgerà al bello su tutta la Calabria e le temperature saliranno con maggiore decisione fino ad impennarsi proprio nel fine settimana che coincide con le festività pasquali che da una prima analisi potrebbero essere con il sole e nel segno del caldo. In base alle ultime elaborazione dei modelli meteo, infatti, potrebbero arrivare masse di aria molto calda per la risalita dell’anticiclone subtropicale dal nord Africa. Ma ovviamente, mancano ancora quasi 10 giorni a Pasqua e si tratta di una prima tendenza da prendere assolutamente con le pinze visto che potrebbe cambiare nei prossimi giorni.