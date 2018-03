Elezioni a giugno in Calabria, ecco i Comuni che andranno al voto

Sono 53 i Comuni calabresi in cui si terranno le elezioni. Il più popoloso è Corigliano Calabro

ROMA – Il ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha fissato oggi con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei Consigli comunali per domenica 10 giugno 2018. L”eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 24 giugno. Le consultazioni amministrative 2018 riguardano in tutto 797 comuni italiani, dei quali 203 nelle regioni a statuto speciale. Il voto in Sicilia è fissato nella stessa data del 10 giugno, mentre in Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige gli elettori interessati andranno al voto rispettivamente il 29 aprile, il 20 maggio e il 27 maggio 2018. In Calabria saranno 53 i Comuni che andranno al voto per un totale di 176.678 elettori chiamati alle urne. Comuni tutti sotto i 15mila abitanti tranne Corigliano Calabro, mentre il più popoloso dei restanti 52 è Locri. Torna al voto nel vibonese il Comune di Filandari dove nella scorsa tornata elettorale era stata presentata una sola lista e non si era riusciti a rinnovare il Consiglio comunale a causa del basso numero di votanti che non ha consentito di raggiungere il quorum per l’elezione dell’unico candidato alla carica di sindaco.

PROVINCIA DI CATANZARO

Cardinale

Curinga

Decollatura

Gasperina

Guardavalle

Magisano

Montauro

Nocera Terinese

San Mango d’Aquino

Santa Caterina dello Ionio

Satriano

Stalettì

PROVINCIA DI COSENZA

Bonifati

Canna

Cariati

Casali del Manco

Castrolibero

Corigliano Calabro

Dipignano

MaierÃ

Malito

Mandatoriccio

Marano Marchesato

Paterno Calabro

Piane Crati

San Lucido

San Martino di Finita

Serra d’Aiello

Terravecchia

PROVINCIA DI CROTONE

Cerenzia

Petilia Policastro

Savelli

Scandale

Strongoli

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Candidoni

Condofuri

Cosoleto

Fiumara

Gioiosa Ionica

Locri

Platì

San Luca

San Pietro di CaridÃ

San Procopio

Santa Cristina d’Aspromonte

Seminara

Serrata

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Dinami

Filandari

Gerocarne

Mileto

Parghelia

Polia