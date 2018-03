Altro che festa del papà: arrestati padre e figlio mentre si prendono a botte

Litigavano fra loro, nel giorno della festa del papĂ : la polizia li ha sorpresi mentre se le stavano dando di santa ragione

CROTONE – All’arrivo dei poliziotti, intervenuti per sedare la lite, si sono scagliati anche contro di loro. Due persone, padre e figlio, sono stati arrestati a Crotone ieri, nel giorno della Festa del PapĂ . Sono accusati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti alle ore 17.50 circa in via Gioacchino da Fiore, hanno trovato i due mentre si affrontavano per strada. I poliziotti hanno tentato di ricondurli alla ragione, ma di tutta risposta si sono scagliati anche contro di loro. Da qui l’arresto dei due, che sono finiti agli arresti domiciliari. Il piĂš giovane degli arrestati ha anche rifiutato di fornire le generalitĂ ed è stato segnalato al prefetto in quanto assuntore di sostanze stupefacenti essendo stato trovato in possesso di un grammo di marijuana.