Tragico incidente mortale: donna investita mentre saliva sulla propria auto

REGGIO CALABRIA – Un tragico incidente è avvenuto questo pomeriggio sulla Statale 106 a Condofuri Marina, nel reggino. Antonella Tripodi, giovane donna 34enne, è stata investita mentre saliva sulla propria auto, da un altro veicolo che sopraggiungeva dalla stessa direzione. La sua vettura di colore bianco si trovava parcheggiata sul ciglio della strada; la giovane era in procinto di salire dal lato guida. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che in quell’istante è giunta a forte velocità un’automobile dalla direzione di Melito Porto Salvo. Inutile ogni tentativo di soccorso, per lei non vi è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e il personale del 118; che hanno effettuato i rilievi del caso. Il corpo della vittima è stato trasportato a Reggio Calabria e sarà sottoposto ad esame autoptico. Il padre della donna, poco tempo fa, è stato anch’egli vittima di un incidente stradale e si trova tuttora ricoverato in stato di coma all’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria. Un destino amaro per la famiglia che ora deve piangere, anche, il dolore per la scomparsa della giovane donna.